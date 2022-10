Warmińsko-mazurskie: Dwa samorządy ze wsparciem 68 mln w z Polskiego Ładu

Dwa warmińsko-mazurskie samorządy: miasto Ełk i gmina Szczytno - otrzymały wsparcie w piątej edycji Polskiego Ładu. Ełk otrzymał nieco ponad 28 mln zł na budowę infrastruktury drogowej w Suwalskiej Strefie Ekonomicznej, a Szczytno 60 mln zł na uzbrojenie terenów przylegających do lotniska w Szymanach.

Wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki poinformował w sobotę o przyznaniu dotacji z Polskiego Ładu dwóm samorządom w regionie. "Ta edycja programu była dedykowana strefom przemysłowym, a jednym z kryteriów przyznania wsparcia było zainteresowanie inwestorów. Oba samorządy spełniły te wymagania" - powiedział wojewoda Chojecki.

Samorząd Ełku otrzymał nieco ponad 28 mln zł. "Pieniądze będą przeznaczone na budowę ciągów pieszych i rowerowych w Suwalskiej Strefie Ekonomicznej, na budowę oświetlenia. Poprawimy odstępność tych terenów, przez co zwiększymy ich atrakcyjność inwestycyjną" - mówił obecny na konferencji prasowej w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie wiceprezydent Ełku Mirosław Hołubowicz.

Poseł PiS z Ełku, Wojciech Kossakowski podkreślał, że miasto to wyrasta na ważny hub komunikacyjny w kraju: budowana jest tam szybka kolej Rai Baltica, zbudowano trasę Via Baltica, w planach jest modernizacja drogi krajowej z Mrągowa do Ełku S16. "Miasto musi wykorzystać tę szansę rozwojową, te pieniądze się temu przysłużą" - podkreślał Kossakowski.

Samorząd gminy Szczytno otrzymał 60 mln zł na uzbrojenie 90 ha gruntów przylegających do terenu lotniska w Szymanach. "Trzeba do tych działek doprowadzić wodę, kanalizację, prąd. Inwestorzy pytają o te grunty ale gdy będą one uzbrojone, staną się bardziej atrakcyjne. W tym miejscu może powstać wiele ważnych zakładów pracy nie tylko dla gminy Szczytno ale i okolicy" - mówił wójt gminy Szczytno Sławomir Wojciechowski.

O wsparcie w takiej samej kwocie jak Szczytno starał się samorząd Olsztyna, który wystąpił o dotację na utworzenie Olsztyńskiego Parku Przemysłowego. "Kolejny raz zostaliśmy okradzeni i zignorowani!" - stwierdził w mediach społecznościowych prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, gdy okazało się, że Olsztyn wsparcia nie otrzymał.

"Od podjętych decyzji dotacyjnych nie ma trybu odwołania, bo system przyznawania dotacji oparty jest głównie na partyjnej uznaniowości, w myśl zasady - chwalisz rząd - masz, nie chwalisz - nie masz. Wasz samorządowy, rozwojowy interes może jest i ważny, ale nasz, polityczny - ważniejszy! Tak to się odbywa i jest to kolejny dowód sowietyzacji zachowań i myślenia o Polsce i jej systemie ustrojowym" - napisał Grzymowicz.

Wojewoda Chojecki, pytany o brak wsparcia dla Olsztyna powiedział, że nie zna projektu złożonego przez to miasto i nie wie, z jakiego powodu Olszyn wsparcia nie otrzymał. Chojecki odmówił skomentowania słów Grzymowicza.

"Wiadomo, że w regionie spożytkowalibyśmy całość kwoty z Polskiego Ładu. Cieszymy się ze wsparcia dwóch samorządów, bo mogliśmy nie otrzymać żadnego wsparcia" - powiedział poseł Kossakowski zapytany, czy nie sądzi, że mało samorządów z regionu otrzymało pieniądze z ostatniej edycji Polskiego Ładu.

W piątek Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała, że do gmin, powiatów i województw w ramach piątej edycji Rządowego Program Inwestycji Strategicznych trafi blisko 5 mld zł na rozwój stref przemysłowych. Spośród wielu wniosków, bezzwrotne dofinansowanie otrzymają 52 inwestycje.

Jak podkreśliła KPRM w piątkowym komunikacie, rządowi zależy na wzmacnianiu stref ekonomicznych, które mają wpływ na rozwój regionów poprzez m.in. przyciąganie nowych inwestycji, rozwój eksportu i tworzenie nowych miejsc pracy.

KPRM przypomniała, że nabór wniosków trwał od 21 czerwca 2022 r. do 26 lipca 2022 r. i mógł dotyczyć czterech obszarów: budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej; budowa lub modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej; budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej drogowej; budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym elementów melioracji gruntu.