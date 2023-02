Warmińsko-mazurskie: Frombork świętuje 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku (woj. warmińsko-mazurskie) przygotowało na ten weekend nowe wystawy, pokazy, warsztaty i inne atrakcje z okazji - przypadającej 19 lutego - 550. rocznicy urodzin astronoma.

W sobotę we Fromborku odbywać się będą m.in. warsztaty muzealne dla dzieci pt. "Kopernik i pieniądze" oraz seanse w planetarium. Można też będzie zwiedzać z przewodnikiem Park Astronomiczny.

W tym dniu przewidziano również oprowadzania kuratorskie po stałej wystawie w głównym gmachu muzeum, prezentującej zabytki z czasów astronoma. Jeśli pozwoli pogoda, odbędą się nocne pokazy nieba.

Inauguracja oficjalnych obchodów nastąpi w niedzielę rano w wieży Radziejowskiego, gdzie odbędzie się pokaz eksperymentu Foucaulta oraz otwarcie wystawy astrofotografii pt. "Kopernik tego nie widział".

O godz. 9.30 we fromborskiej katedrze zostanie odprawiona w uroczysta msza święta z udziałem Warmińskiej Kapituły Katedralnej i zostaną złożone kwiaty na grobie Mikołaja Kopernika.

W programie niedzielnych obchodów jest też m.in. prezentacja rękopisów Kopernika, wybijanie pamiątkowej monety urodzinowej i koncert muzyki dawnej.

W głównym gmachu muzeum odbędzie się otwarcie zmodernizowanej wystawy "Mikołaj Kopernik - życie i dzieło". Zostanie też zaprezentowana nowa ekspozycja "Kopernik w grafice współczesnej".

Jak przekazał PAP dyrektor Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku Mirosław Jonakowski, na zmodernizowanej wystawie można zobaczyć m.in. najważniejsze kopernikana ze zbiorów tej placówki, w tym drugie i trzecie wydanie "De revolutionibus" (to ostanie z księgozbioru Jana Heweliusza, z jego podpisem).

Do ekspozycji dodano część odnoszącą się do słynnego dzieła Jana Matejki "Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem". Widoczne na tym obrazie instrumentarium astronoma będzie prezentowane w gablotach, ale z wyjaśnieniem, że - wbrew wizji artysty - nie mógł on używać np. lunety, bo została ona skonstruowana dopiero w XVII wieku.

Zmodernizowana wystawa jest dwujęzyczna - plansze uzupełniono o informacje po angielsku.

Nie ze wszystkimi planowanymi elementami tej wystawy udało się zdążyć na przypadające 19 lutego urodziny Kopernika. W ciągu miesiąca będzie ona uzupełniona o tzw. kącik dziecięcy. Inna część ekspozycji ma pokazywać, jak obserwować niebo przy pomocy kwadrantu, ale - jak mówił PAP dyrektor - niestety, nie dotarły jeszcze podzespoły z Chin.

Wejście na wszystkie wystawy i wydarzenia organizowane we Fromborku z okazji 550. rocznicy urodzin Kopernika jest bezpłatne.