Warmińsko-mazurskie: IMGW ostrzega o przymrozkach w 11 powiatach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach, które spodziewane są w regionie w nocy z niedzieli na poniedziałek. Alert dotyczy 11 powiatów woj. warmińsko-mazurskiego.

IMGW podał w komunikacie, że od godz. 1 w nocy do godz. 6 rano w poniedziałek prognozowany jest lokalny spadek temperatury powietrza do około dwóch stopni Celsjusza, przy gruncie do minus dwóch st. C. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska określono na 80 proc.

Ostrzeżenie dotyczy 11 powiatów w północnej części regionu: bartoszyckiego, braniewskiego, elbląskiego i Elbląga, ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego, oleckiego i węgorzewskiego.