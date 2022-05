Warmińsko-mazurskie: IMGW ostrzega przed silnym wiatrem i burzami z gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem, który prognozowany jest na sobotę w woj. warmińsko-mazurskim. W dwóch powiatach spodziewane są też burze z gradem.

"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu i północnego zachodu" - podał w komunikacie IMGW.

W większości powiatów Warmii i Mazur alert pogodowy obowiązuje w sobotę w godz. 7-18, na wschodzie regionu (w powiatach ełckim, giżyckim, gołdapskim, oleckim, piskim i węgorzewskim) w godz. 10-20, a w powiatach braniewskim, elbląskim i Elblągu - w godz. 7-21.

IMGW wydał również ostrzeżenie pierwszego stopnia dla powiatów działdowskiego i nowomiejskiego, gdzie w sobotę w godz. 1-8 prognozowane są burze. Miejscami będą im towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 25 mm i porywy wiatru do 75 km/h, lokalnie do 85 km/h. Miejscami możliwy grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia tych niebezpiecznych zjawisk pogodowych określono na 80 proc.