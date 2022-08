Warmińsko-mazurskie: IMGW ostrzega przed upałami i burzami z gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed burzami z gradem, które mogą wystąpić w środę w zachodniej części woj. warmińsko-mazurskiego. Jednocześnie przedłużył do najbliższego weekendu wcześniejsze ostrzeżenie o upałach.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem obowiązuje w środę od południa do godz. 20.00 w powiatach w braniewskim, iławskim, nowomiejskim, ostródzkim, elbląskim i w Elblągu.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad" - podał IMGW.

IMGW przedłużył do soboty ważność ostrzeżenia drugiego stopnia o upałach dla powiatów: bartoszyckiego, braniewskiego, działdowskiego, iławskiego, lidzbarskiego, nidzickiego, nowomiejskiego, ostródzkiego, elbląskiego, olsztyńskiego, Elbląga i Olsztyna.

Dla pozostałych dziewięciu powiatów regionu, tj. ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, oleckiego, piskiego, szczycieńskiego i węgorzewskiego alert drugiego stopnia przed upałami obowiązuje do niedzieli.

Synoptycy przewidują, że temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 do 33 st. C., a temperatura minimalna w nocy od 18 do 20 st. C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk określono na 80 proc.