Warmińsko-mazurskie: IMGW wydał ostrzeżenie o przymrozkach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w piątek ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami, które są prognozowane od północy do sobotniego poranka na wschodzie regionu.

"Prognozowany jest miejscami spadek temperatury powietrza do ok. minus 1 stopnia Celsjusza, przy gruncie do minus 5 stopni" - poinformował IMGW w komunikacie.

Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych określono na 80 proc. Alert obowiązuje od północy do godz. 7 w sobotę w powiecie ełckim, giżyckim, gołdapskim, oleckim, piskim i węgorzewskim.