Warmińsko-mazurskie: IMGW wydał ostrzeżenie przed upałami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami w południowo-zachodniej części woj. warmińsko-mazurskiego. Alert obowiązuje od wczesnego popołudnia w poniedziałek do czwartkowego wieczora.

"Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29 st. C do 33 st. C, lokalnie do 34 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 18 do 20 st. C" - podał IMGW w wydanym w niedzielę wieczorem komunikacie.

Ostrzeżenie obejmuje powiaty: działdowski, iławski, nidzicki, nowomiejski, olsztyński i Olsztyn, ostródzki oraz szczycieński. Będzie obowiązywać od godz. 13 w poniedziałek do godz. 19 w czwartek.

Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych synoptycy określili na 80 proc.