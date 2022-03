Warmińsko-mazurskie: Już prawie 100 strażaków-ochotników ze świadczeniem ratowniczym

W woj. warmińsko-mazurskim wydano już 98 decyzji ws. przyznania świadczenia ratowniczego druhom ochotniczych straży pożarnych, którzy przez co najmniej 25 lat służyli w straży i mogą to udokumentować. Tacy strażacy-emeryci otrzymują dodatek do emerytury w wysokości 200 zł miesięcznie.

Na mocy obowiązującej od początku tego roku Ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych druhowie OSP, którzy są emerytami (mają 65 lat mężczyźni lub 60 kobiety) i mogą udokumentować swoją pracę w straży pożarnej, otrzymują dodatek do emerytury. Obecnie jego wysokość to 200 zł miesięcznie. Aby dostać taki dodatek, strażak-ochotnik musi złożyć wniosek do komendy straży pożarnej na szczeblu swojego powiatu lub miasta i wykazać, że co najmniej raz w roku uczestniczył w akcjach. W przypadku kobiet trzeba udokumentować 20 lat pracy w drużynie strażaków-ochotników, w przypadku mężczyzn - 25 lat.

W woj. warmińsko-mazurskim wszystkie te wymogi spełniło już 98 druhów - ochotników. "Kolejnych 280 decyzji jest w trakcie przygotowywania. Szacujemy, że w naszym regionie może zostać wydanych w sumie ok. 700 takich decyzji" - poinformował PAP naczelnik wydziału organizacji i nadzoru Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie st. bryg. Robert Fliciński.

Dodał, że jest to pierwsze tego typu świadczenie, które jest formą podziękowania dla strażaków-ochotników za ich pracę.

W ostatnim czasie strażakom-ochotnikom decyzję o przyznaniu świadczenia ratowniczego uroczyście wręczał podsekretarz stanu w MSWiA Błażej Poboży.