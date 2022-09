Warmińsko-mazurskie: Kierowcy ukarani "po nowemu", mandaty i punkty m.in. za przekroczenie prędkości

Pięciu kierowców zostało w miniony weekend ukaranych przez warmińsko-mazurską policję mandatami według nowego taryfikatora. Mandaty dostali m.in. motocyklista, który jechał po Elblągu z prędkością ponad 100 km na godz. oraz kobieta, która w Ełku wyprzedzała przed przejściem dla pieszych.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Rzecznik prasowy warmińsko-mazurskiej policji Tomasz Markowski poinformował PAP, że według nowego taryfikatora ukarano w miniony weekend pięciu kierowców.

"51-letni motocyklista w Elblągu wjechał w obszar zabudowany mając na liczniku ponad 100 km na godz. i dalej się rozpędzał" - podał Markowski i dodał, że motocyklistę zatrzymali policjanci z Grupy Speed. Dostał mandat 1,5 tys. zł i 13 punków karnych. Stracił też prawo jazdy na 3 miesiące.

W Ełku mandatami według nowego taryfikatora ukarano dwie osoby: 19-letniego kierowcę, który na dk 16 nie zastosował się do zakazu wyprzedzania (dostał mandat w wysokości 1 tys. zł i 15 punktów karnych) oraz 19-letnią kobietę, która naruszyła zakaz wyprzedzania bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Kobieta dostała 15 pkt karnych i 1,5 tys. zł. mandatu.

W powiecie ostródzkim 2,5 tys zł mandatu i 15 punktów karnych otrzymał 33-letni kierowca, który na drodze krajowej nr 16 przekroczył dozwoloną prędkość o 80 km na godz.

W Olsztynie policjanci ukarali mandatem w wysokości 1,5 tys. zł i 15 punktami karnymi 28-letnią kobietę, która na czerwonym świetle wjechała na skrzyżowanie i uderzyła w inne auto. "Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń, a kierowcy byli trzeźwi" - podał Markowski.

Od soboty obowiązuje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów, zgodnie z którym mandat za przekroczenie prędkości do 30 km/h wynosi do 400 zł. Przy przekroczeniu prędkości od 31 do 40 km/h to co najmniej 800 zł, a dalej - o 41-50 km/h - 1 tys. zł; o 51-60 km/h - 1,5 tys. zł; o 61-70 km/h - 2 tys. zł; o 71 km/h i więcej - 2,5 tys. zł. Przy przekroczeniu prędkości powyżej 31 km/h - kwoty te rosną dwukrotnie w przypadku recydywy.

Nowe przepisy zakładają, że podwójne karanie dotyczy także innych obszarów ruchu, m.in. nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, złamania zakazu wyprzedzania, czy wyprzedzania na przejściach lub bezpośrednio przed nimi.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. O budowaniu marki osobistej z Mateuszem Kusznierewiczem...