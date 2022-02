Warmińsko-mazurskie: Kierownictwo gminy Kurzętnik z zarzutami i zawieszone w obowiązkach

Kierownictwo gminy Kurzętnik: wójt, zastępca i przewodniczący rady gminy usłyszeli w elbląskiej Prokuraturze Okręgowej zarzuty przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Prokuratura zawiesiła ich w wykonywaniu obowiązków. Gminą kieruje na razie sekretarz. .

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu Sławomir Karmowski poinformował PAP, że wójtowi Wojciechowi D., jego zastępcy Adamowi Z. i przewodniczącemu rady gminy Zbigniewowi L. przedstawiono zarzuty przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowych - zarzuty te zagrożone są kara od roku do 10 lat więzienia. Kierownictwo gminy miało działać "wspólnie i w porozumieniu".

"Żadna z osób nie przyznaje się do winy, żadna nie złożyła wyjaśnień" - poinformował prokurator Karmowski.

"Wójtowi przedstawiono cztery zarzuty dotyczące tego, że osobiście lub za pośrednictwem pracowników gminy kierował do pracy na swojej posesji, posesji osoby najbliższej i dwóch posesjach należących do spółki, w której wójt miał udziały, ludzi i sprzęt należący do Zakładu Gospodarki Komunalnej" - poinformował prokurator Karmowski i dodał, że pracownicy ZGK nieodpłatnie mieli prowadzić prace związane z budową domu i porządkowaniem posesji po pracach budowlanych. Wykorzystywano do tego m.in. koparki i samochody. Wartość prac, które wykonali pracownicy samorządowej spółki na działkach wójta przekracza nieco ponad 12 tys. zł. Ostatnie prace na rzecz urzędników pracownicy spółki komunalnej mieli wykonywać w czerwcu 2021.

Zastępcy wójta przedstawiono trzy zarzuty (dotyczą tych samych działek, co w zarzutach wójta - poza jedną posesją).

Przewodniczącemu rady gminy Zbigniewowi L. przedstawiono dwa zarzuty związane z tymi samymi parcelami, co w przypadku wójta i zastępcy, a także nieprawidłowości w zamieszczonym oświadczeniu majątkowym.

"Wobec wszystkich trzech urzędników zastosowano środki zapobiegawcze w postaci zawieszenia w wykonywaniu sprawowanych funkcji" - powiedział prokurator Karmowski i dodał, że decyzje te nie są prawomocne (można je zaskarżyć do czwartku i piątku - w zależności od osób - PAP). Do prokuratury nie wpłynęły jeszcze od żadnego z urzędników sprzeciwy wobec tej decyzji ale prokuratura przyznaje, że się ich spodziewa.

W środę ani wójta, ani zastępcy nie było w urzędzie. Sekretarka informowała, że obaj są na zwolnieniach lekarskich, a urzędem kieruje sekretarz gminy.

Rzecznik prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego Krzysztof Guzek poinformował PAP, że do wojewody nie dotarły informacje o zawieszeniu w obowiązkach kierownictwa gminy Kurzętnik. Prokurator Karmowski powiedział PAP, że decyzje o zawieszeniu urzędników wysłano wojewodzie pocztą.

Wójt Wojciech D. jest znanym działaczem PSL w regionie. Sekretarz PSL Zbigniew Ciechosmki powiedział PAP, że statut partii mówi o wykluczeniu w przypadku osób skazanych.

Wójt Wojciech D. na stronie urzędu gminy zamieścił film, w którym występuje bez zasłaniania twarzy i jest podpisany pełnymi personaliami.

"Z przykrością informuję, że po 11 latach pracy zostałem zmuszony opuścić Urząd Gminy w Kurzętniku. Prokurator zarzucił mi, że jakoby korzystając z pomocy pracowników Urzędu Gminy na swojej prywatnej posesji, dopuściłem się korzyści majątkowych na kwotę 12 tysięcy złotych i tym sposobem naraziłem gminę Kurzętnik na straty. Pragnę nadmienić, iż większość tej szkody została już odpracowana przez moich pracowników i naprawiona. Niestety, mimo to prokurator zawiesił mnie w wykonywaniu czynności wójta gminy, pozbawiając mnie środków do życia. Do tego zapłaciłem Na poczet przyszłych kar zapłaciłem 10 tysięcy poręczenia" - mówi na filmie wójt.

W dalszej części nagrania wójt przeprosił mieszkańców gminy Kurzętnik, wszystkich tych których zawiódł oraz tych, którzy "mają przez niego problemy".

Podkreślił, że przez 11 lat jego pracy w gminie zrealizowano 570 zadań inwestycyjnych na kwotę prawie 120 milionów złotych.

"Mocno wierzę w sprawiedliwość i niezawisłość polskiego sądu i mam nadzieję, że już niebawem będzie mi dane nadal zarządzać naszą gminą, a póki co gmina funkcjonuje prawidłowo i bądźmy dobrej myśli, że spawa znajdzie swój pozytywny finał" - kończy nagranie.