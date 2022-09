Warmińsko-mazurskie: Kręcąc "bączki" przy przystanku potrącił 13-latka

Na trzy miesiące trafił do aresztu 25-letni mężczyzna, który w małej miejscowości Lelkowo pod Braniewem autem "kręcił bączki" przy przystanku. W trakcie tej zabawy potrącił 13-latka. Potem mu groził i uciekł z miejsca wypadku.

Policja w Braniewie poinformowała, że w Lelkowie na przystanku doszło do wypadku, w którym ranny został 13-latni chłopak. Z urazem nóg trafił do szpitala.

13-latek z grupą znajomych przebywał przy przystanku, w pobliżu którego 25-latek "kręcił bączki" autem. Kierowca nie zapanował nad autem i potrącił chłopaka.

"Bezpośrednio po zdarzeniu mężczyzna, by uniknąć odpowiedzialności za swój czyn, groził nastolatkowi, by ten nie zgłaszał sprawy policjantom. Dzięki pomocy kolegów ranny 13-latek został dowieziony do domu, a następnie na miejsce wezwano pogotowie i patrol. Sprawca wypadku uciekł. Jego śladem ruszyli policjanci" - poinformowała policja w Braniewie. Dodano, że 25-latka zatrzymano następnego dnia.

Przedstawiono mu trzy zarzuty: spowodowania wypadku, stosowania gróźb oraz prowadzenia auta pomimo sądowego zakazu. Sąd w Braniewie aresztował 25-latka na trzy miesiące.