Warmińsko-mazurskie: Mandaty dla turystów za przepłynięcie granicy do Rosji

Dwoje turystów pływających łódką po jeziorze Gołdap, nie zważając na oznakowanie granicy państwowej, wpłynęło na część akwenu leżącą po stronie Federacji Rosyjskiej - podała w poniedziałek Warmińsko-Mazurska Straż Graniczna.

Turyści z Białegostoku wbrew przepisom przekroczyli polsko-rosyjską granicę przebiegającą przez jezioro Gołdap. Zostali zauważeni przez funkcjonariusza Straży Granicznej, który przebywał nad jeziorem w czasie wolnym od służby. Powiadomił on kolegów z placówki w Gołdapi. Na miejsce przybył patrol Straży Granicznej.

"Turyści nie zważając na oznakowanie granicy państwowej wpłynęli na wody Federacji Rosyjskiej. Tłumaczyli, że nie zauważyli słupów granicznych oraz bojek na jeziorze i nie mieli pojęcia, że przekroczyli granicę" - przekazała PAP rzeczniczka Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG mjr Mirosława Aleksandrowicz.

Jak dodała, 31-letni mężczyzna i 28-letnia kobieta zostali ukarani mandatami po 100 zł.

Straż Graniczna przypomina, że na odcinku polsko-rosyjskim przekraczanie granicy państwowej może się odbywać tylko w miejscach do tego wyznaczonych, tj. przejściach granicznych. "Apelujemy o zwracanie uwagi na tablice informacyjne i oznaczenia granicy państwa" - podała SG.

Za przekroczenia granicy państwa w miejscach do tego niewyznaczonych grożą konsekwencje karne. Takie zachowania, w zależności od okoliczności, są uznawane za przestępstwa lub wykroczenia, zagrożone karą grzywny do 500 zł lub karą pozbawienia wolności do 3 lat.

Jezioro Gołdap znajduje się na północno-wschodnim krańcu woj. warmińsko-mazurskiego, w Parku Krajobrazowym Puszczy Rominckiej. Zajmuje ponad 150 ha. Przecina je polsko-rosyjska granica państwowa. Jedna trzecia powierzchni tego zbiornika jest na terytorium obwodu królewieckiego.