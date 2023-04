Warmińsko-mazurskie: Muzealnicy z Węgorzewa poszukują sprzętów rybackich

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie przygotowuje wystawę o tradycyjnym mazurskim rybołówstwie. W związku z tym muzealnicy poszukują sprzętów rybackich i fotografii.

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie przygotowuje nową stałą wystawę "Tradycyjne rybołówstwo na Mazurach" - tego typu prezentacji nie ma dotąd w żadnej placówce muzealnej na Mazurach. Zwiedzający będą ją mogli oglądać pod koniec października.

Wystawa będzie prezentowana w chacie ze wsi Krzyżewo, która jest położona najbliżej węgorzewskiego portu. Część sufitu chaty ma być okryta folią, która będzie imitowała błysk wody w mazurskich jeziorach, a pod folią będą rozpięte tradycyjne sieci tak, by zwiedzający mogli się poczuć, jakby byli w jeziorze, w którym trwa połów ryb.

W związku z przygotowywaniem wystawy muzealnicy zwrócili się do internautów o przekazanie do zbiorów muzealnych sprzętów rybackich.

"Przede wszystkim interesują nas: tradycyjne narzędzia rybackie np. ości (ościenie), wędy, sznury, narzędzia pułapkowe (wiersze, żaki, mieroże, kozaki), kłonie, sieci ściankowe usidlające, niewody, nakrywki, zarzutnie, podrywki, narzędzia do połowu raków. Sprzęty pomocnicze np. iglice, pływaki, grzęzidła, haki, bosaki, czerpaki, kotwice, kosze na ryby, chochle, szukarki, kołowroty do niewodu (baby), młoty do głuszenia ryb, piki" - wyliczyli muzealnicy. Niektóre z tych narzędzi wciąż są na Mazurach używane.

Przygotowywaną wystawę muzeum z Węgorzewa chce wzbogacić fotografiami, dokumentami oraz wspomnieniami związanymi z rybakami i ich rybaczówkami (domy rybaków - PAP) na Mazurach.

Muzealnicy proszą, by osoby, które mogą podzielić się z nimi artefaktami zgłaszały się do działu etnograficznego pod nr tel. (87)4275278, e-mail: mkl.etnograf@gmail.com.

W węgorzewskim muzeum jest już jedna wystawa poświęcona jeziorom - opowiada o kompleksie Mamr. Zwiedzający mogą na niej zobaczyć m.in. ogromną, przeszkloną makietę tego jeziora, po której można chodzić.

W węgorzewskim muzeum jest też spora kolekcja pamiątek i przedmiotów związanych z tradycyjnym mazurskim rękodziełem, m.in. wyrobem tradycyjnych chodników zwanych "szmaciakami".