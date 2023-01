Warmińsko-mazurskie: Na program "Maluch plus" przeznaczonych zostanie 211 mln 212 tys. zł

Na program "Maluch Plus" w województwie warmińsko-mazurskim przeznaczonych zostanie 211 mln 212 tys., za które utworzonych może być 3 971 miejsc opieki – podał we wtorek wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki.

Program kierowany jest do gmin i pozostałych podmiotów mogących tworzyć instytucje opieki nad dziećmi do trzech lat - podkreślił wojewoda Chojecki.

"Każda gmina ma zagwarantowane środki na utworzenie miejsc opieki w nowych lub istniejących już instytucjach. Każdy podmiot, który utworzy miejsca ma zagwarantowane środki na dofinansowanie przez 36 miesięcy funkcjonowania miejsc opieki utworzonych ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego"- wskazał.

"Gmina ma trzy lata na przeprowadzenie inwestycji i na wniosku może zgłosić swoje zapotrzebowanie, wskazując większą kwotę środków na większą liczbę miejsc do utworzenia. Wniosek jest składany wyłącznie drogą elektroniczną do 19 lutego"- zaznaczył wojewoda Chojecki.

Budżet dla województwa warmińsko-mazurskiego programu "Maluch plus" wynosi 211 mln 212 tys. 530 zł i 70 gr, a planowana liczba miejsc opieki do utworzenia dla tego regionu to 3971.

Jak podali urzędnicy wojewody, w ponad połowie gmin w woj. warmińsko-mazurskim nie ma miejsc opieki dla dzieci do lat trzech. Żłobków nie ma w 68 gminach, tj. 59 proc. gmin w województwie.

Minister Rodziny i Pomocy Społecznej Marlena Maląg, ogłaszając w ub. tygodniu nową edycję programu "Maluch plus", powiedziała, że polityka prorodzinna to przede wszystkim kompleksowe, długofalowe wsparcie.

Poinformowała, że budżet programu to 5,5 mld zł, będzie ponad 102 tys. miejsc opieki żłobkowej, 837 zł na dziecko przez trzy lata.

Wyniki naboru dla gmin zostaną ogłoszone do 28 kwietnia.