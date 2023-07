Warmińsko-mazurskie: Nowe trasy biegów na orientację w lasach k. Olsztynka

Nadleśnictwo Olsztynek (woj. warmińsko-mazurskie) przygotowało nową atrakcję turystyczną dla amatorów biegów na orientację. To sześć leśnych tras na obszarze tzw. Zielonego Punktu Kontrolnego "Kołatek Świerkocin”.

Leśne biegi na orientację (orienteering) to rodzaj gry terenowej, której uczestnik - posługując się mapą i kompasem - ma pokonać trasę wyznaczoną przez ukryte w terenie punkty kontrolne. Zabawa polega na wyborze własnego wariantu trasy, odnalezieniu wszystkich punktów i dotarciu do celu w jak najkrótszym czasie. Punkty kontrolne to drewniane słupki z kasownikami, przy których potwierdza się obecność w tym miejscu.

W Nadleśnictwie Olsztynek funkcjonuje tzw. obszar edukacji topograficzno-przyrodniczej "Uroczysko Kołatek", który należy do sieci Zielony Punkt Kontrolny. W ostatnich dniach udostępniono tam sześć nowych tras o różnej długości i stopniu trudności.

"To wszystko daje możliwość w ciekawy, aktywny i oryginalny sposób spędzać czas wolny, ćwiczyć orientację w terenie i posługiwanie się mapą, a przy okazji podziwiać piękno otaczającej przyrody. Zapraszamy do lasu i korzystania z nowej infrastruktury" - przekazało nadleśnictwo.

Leśnicy przypominają że w biegu na orientację bardzo ważna jest mapa, odmienna od typowych map topograficznych. Lasy oznaczone są na niej różnymi odcieniami zieleni: im ciemniejszy kolor, tym gęstszy las, a więc przemieszczanie w terenie trudniejsze.

Mapy nowych tras z zaznaczonymi miejscami startowymi i punktami kontrolnymi można pobrać ze strony internetowej olsztyneckiego nadleśnictwa: https://olsztynek.olsztyn.lasy.gov.pl/zielony-punkt-kontrolny