Warmińsko-mazurskie: Od 4 maja kolejny nabór do programu in vitro

Od 4 maja w woj. warmińsko-mazurskim rozpocznie się kolejny nabór do programu in vitro. Przeznaczono na ten cel 350 tys. zł, dzięki czemu możliwe jest dofinansowanie około 70 procedur.

Samorząd woj. warmińsko-mazurskiego poinformował, że nabór do kolejnej, drugiej edycji programu dofinansowania procedury in vitro, rozpocznie się 4 maja o godz. 8.00. Zapisy potrwają do 17 maja 2022 r. do godz. 13.00. Zainteresowane dofinansowaniem osoby mogą się zgłaszać telefonicznie, e-mailowo lub osobiście do klinik, które na zlecenie samorządu województwa będą realizowały program.

"Pary będą przyjmowane do kwalifikacji zgodnie z kolejnością zapisów do wybranych przez siebie ośrodków" - podano w komunikacie.

Samorząd woj. warmińsko-mazurskiego przeznaczył na tegoroczny program wspierania in vitro 350 tys. zł, dzięki czemu możliwe jest dofinansowanie około 70 procedur. Do 5 tys. zł można otrzymać w przypadku procedury zapładniania partnerskiego i innego niż partnerskie oraz do 2,5 tys. zł w przypadku procedury adopcji zarodka.

Do programu dofinansowania in vitro mogą przystąpić wyłącznie pary, które mają udokumentowane leczenie niepłodności i płacą podatki w regionie. Wszelkie wymagania wobec par zamieszczone są na stronie internetowej samorządu woj. warmińsko-mazurskiego.

Program dofinansowania procedury in vitro w warmińsko-mazurskim został uruchomiony przed rokiem. W 2021 r. przeznaczono na niego 210 tys. zł i objęto nim 42 niepłodne pary. Przedstawiciel biura marszałka Szymon Tarasewicz poinformował PAP, że dwoje dzieci poczętych metodą in vitro już się urodziło, narodziny kolejnego malucha spodziewane są lada dzień. Kolejnych 11 pań jest w ciąży.