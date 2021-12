Warmińsko-mazurskie: Ogłoszono konkurs na logo Roku Mikołaja Kopernika

Konkurs na logo warmińsko-mazurskich obchodów Roku Mikołaja Kopernika ogłosili we wtorek przedstawiciele regionalnego samorządu i Archidiecezji Warmińskiej. Obchody związane z 550. rocznicą urodzin i 480. rocznicą śmierci astronoma odbędą się w 2023 roku.

Jak przekazali organizatorzy, prace w konkursie na znak graficzny Roku Kopernika można składać do końca stycznia 2022 r. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody wysokości 10 tys. zł zaplanowano na 19 lutego.

Zwycięzcę wyłoni w dwuetapowym głosowaniu komitet honorowy. Wybrane w konkursie logo będzie wykorzystane do promocji wydarzeń i publikacji związanych z obchodami. Jak zaznaczono, ma ono łączyć postać i działalność Kopernika z regionem historycznej Warmii, a jednocześnie powinno być proste, ponadczasowe i łatwe do zapamiętania.

Podczas wtorkowej konferencji w Muzeum Warmii i Mazur ogłoszono też odnoszące się do regionalnych obchodów hasło: "Kopernika cztery dziewięciolecia" (łac. "Coppernici novennia quattuor"). Nawiązuje ono do treści listu, w którym słynny astronom pisał o "De revolutionibus" jako o dziele, któremu poświęcił nie dziewięć lat, a "cztery dziewięciolecia" spędzone na Warmii.

Arcybiskup metropolita warmiński Józef Górzyński przypomniał, że poza krajowym komitetem organizacji obchodów roku kopernikowskiego, został powołany również komitet regionalny, który koordynuje współpracę środowiska kościelnego, samorządowego i naukowego. Jak tłumaczył, ma to na celu upowszechnienie wyjątkowych związków Kopernika z Warmią.

"Nikt poza naszym regionem nie posiada takich śladów obecności i życia Mikołaja Kopernika, jak my tutaj na Warmii. I to jest oczywiście coś, co zobowiązuje" - powiedział.

Marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin mówił, że samorządy z regionu włączają się mocno w organizację planowanych przedsięwzięć, żeby je nagłośnić i nadać im możliwie największą rangę, a przez to budować markę regionu.

Regulamin konkursu na opracowanie projektu logo Roku Mikołaja Kopernika będzie zamieszczony na stronach internetowych m.in. Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, Archidiecezji Warmińskiej oraz Muzeum Warmii i Mazur.

Mikołaj Kopernik (1473-1543) spędził na Warmii ponad 40 lat życia, głównie we Fromborku, gdzie prowadził swoje obserwacje astronomiczne. Jako administrator dóbr kapituły warmińskiej mieszkał i pracował na zamku w Olsztynie w latach 1516-1521. Z kolei na zamku w Lidzbarku Warmińskim mieszkał w latach 1495-96 i 1503-10.

Na Warmii dokończył swoje słynne dzieło "De revolutionibus orbium coelestium" - "O obrotach sfer niebieskich". Zmarł we Fromborku i został pochowany w tamtejszej katedrze, będącej częścią zabytkowego kompleksu budowli na Wzgórzu Katedralnym.