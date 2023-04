Warmińsko-mazurskie: Około 100 cywilów na szkoleniu "Trenuj z wojskiem" w Giżycku

Około stu cywilów weźmie udział w sobotę w Giżycku w szkoleniu w ramach trzeciej edycji akcji "Trenuj z wojskiem". W kolejnych tygodniach podobne zajęcia zaplanowano w kilku innych jednostkach wojskowych na Warmii i Mazurach.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Dobrowolne przeszkolenie odbywające się na terenie 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej jest pierwszym w regionie, które zorganizowano w ramach trzeciej edycji programu "Trenuj z wojskiem". Od 1 kwietnia do 22 lipca podobne zajęcia zaplanowano w 40 jednostkach wojskowych w kraju.

"Jest to propozycja skierowana szczególnie do osób, które interesują się wojskowością, ale też takich, które nie wiedzą, jak wygląda wojsko i chcą to sprawdzić. W ciągu ośmiu godzin jesteśmy w stanie przedstawić im to w pigułce" - powiedział PAP oficer prasowy Ośrodka Zamiejscowego CWCR Olsztyn por. Przemysław Domanowski.

Dodał, że w Giżycku uczestnicy szkolenia będą mogli m.in. ćwiczyć strzelanie na symulatorze pola walki "Śnieżnik". Pod okiem doświadczonych instruktorów Wojska Polskiego poznają podstawy obsługi broni i elementy taktyki bojowej, zasady udzielania pomocy medycznej, technik survivalowych czy reagowania na sygnały alarmowe.

Kolejne takie szkolenia dla cywilów 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana przeprowadzi 3 czerwca. Zajęcie będą też organizowały inne jednostki wojskowe z Warmii i Mazur: 9 Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej (15 kwietnia i 24 czerwca), 1 Mazurska Brygada Artylerii w Węgorzewie (13 maja i 8 lipca), 9 pułk rozpoznawczy w Lidzbarku Warmińskim (20 maja i 15 lipca), 15 pułk przeciwlotniczy w Gołdapi (13 maja) i 9 batalion dowodzenia w Olsztynie (27 maja i 22 lipca).

Do udziału w szkoleniu mogą się zgłaszać się obywatele polscy w wieku od 15 do 65 lat (nieletni za zgodą rodzica/opiekuna). W zgłoszeniu należy w dowolny sposób (e-mail, telefon, komunikator, osobiście) podać imię, nazwisko, wiek i kontakt. Organizatorzy zapewniają wyżywienie i ubezpieczenie.

Jak podawało Ministerstwo Obrony Narodowej, w poprzednich dwóch edycjach kampanii "Trenuj z wojskiem" i jednej specjalnej edycji "Trenuj z NATO" wzięło udział ponad 11,5 tys. ochotników.