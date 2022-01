Warmińsko-mazurskie: Ostrzeżenia przed silnym wiatrem

Mieszkańcy warmińsko-mazurskiego otrzymali ostrzeżenie przed silnym wiatrem, który w porywach może osiągać prędkość do 100 km na godz.

IMGW wydało ostrzeżenie przed silnym wiatrem o średniej prędkości od 35 km na godz. do 50 km na godz. W porywach jednak wiatr może osiągać prędkość do 90 km na godz., a lokalnie do 100 km na godz. Wiatr będzie wiał z zachodu i północnego zachodu.

"Najsilniejsze porywy wiatru prognozowane są jutro w pierwszej połowie dnia" - podało IMGW.

Ostrzeżenie dotyczy powiatów: bartoszyckiego, braniewskiego, działdowskiego, Elbląga i elbląskiego, iławskiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, nidzickiego, nowomiejskiego, Olsztyna i olsztyńskiego, ostródzkiego i szczycieńskiego. Mieszkańcy tych powiatów otrzymali smsy z o możliwych utrudnieniach komunikacyjnych i przerwach w dostawie prądu spowodowanych warunkami pogodowymi.