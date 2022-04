Warmińsko-mazurskie: Ostrzeżenie dla regionu przed silnym wiatrem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w poniedziałek ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla woj. warmińsko-mazurskiego. Najsilniejsze porywy spodziewane są wieczorem i przed północą.

Dla powiatów w zachodniej i centralnej części regionu prognozowane jest wystąpienie dość silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 90 km/h, z południowego zachodu. Najsilniejsze porywy spodziewane są wieczorem i początkowo w nocy.

Takie zjawiska pogodowe spodziewane są od godz. 16 w powiatach bartoszyckim, braniewskim, działdowskim, elbląskim, iławskim, lidzbarskim, nidzickim, nowomiejskim, olsztyńskim, ostródzkim i szczycieńskim oraz w Elblągu i Olsztynie.

W pozostałych ośmiu powiatach, we wschodniej części województwa od godz. 19 do wtorkowego poranka prognozowane jest wystąpienie dość silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do około 75 km/h, z południowego zachodu. Najsilniejsze porywy spodziewane są przed północą.

Prawdopodobieństwo wystąpienia tych niebezpiecznych zjawisk pogodowych IMGW określił na 85 proc.