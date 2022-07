Warmińsko-mazurskie: Ostrzeżenie IMGW o upałach w dziewięciu powiatach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w środę ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami dla dziewięciu powiatów w południowej części województwa warmińsko-mazurskiego. Alert obowiązuje do piątku.

"Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30 stopni Celsjusza do 33 st. C Temperatura minimalna w nocy od 18 do 19 st C" - podano w środowym komunikacie IMGW.

Wydane dzień wcześniej alerty pogodowe dotyczyły jedynie pięciu powiatów w regionie: działdowskiego, iławskiego, nidzickiego, nowomiejskiego i ostródzkiego. Obecne ostrzeżenie obejmuje również powiat mrągowski, olsztyński, piski i szczycieński. Obowiązuje ono do piątkowego wieczora.

Synoptycy oceniają prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska na 80 proc.