Warmińsko-mazurskie: Po nocnych opadach śniegu miejscami ślisko na drogach

Po nocnych opadach śniegu wszystkie główne drogi na Warmii i Mazurach są przejezdne, ale miejscami może występować błoto pośniegowe i lokalne śliskości - przekazały w poniedziałek rano służby drogowe.

Krzysztof Sadzewicz z GDDKiA w Olsztynie poinformował PAP, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. "Błoto pośniegowe występuje lokalnie w centralnej części województwa. Pozostałe trasy są czarne, mokre" - dodał.

Na drogach krajowych pracuje 59 pojazdów zimowego utrzymania, na wojewódzkich 44 pługopiaskarki.

"Wszystkie nasze drogi są przejezdne, ale wszędzie występuje jakaś śliskość. Część dróg jest czarna, mokra, ale na niektórych zalega jeszcze błoto pośniegowe" - powiedział Ryszard Dulski z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Na Warmii i Mazurach opady śniegu trwały przez całą noc, z różnym natężeniem. Rano pokrywa śnieżna miała grubość 3-10 cm, najwięcej śniegu spadło w południowo-zachodniej części regionu. Temperatura powietrza waha się w okolicach zera; od plus 0,5 st. C do minus 1 st. C w okolicach Nidzicy i Olecka.

Według służb drogowych w ostatnich godzinach nie było żadnych zgłoszeń o wypadkach na głównych trasach w regionie.