Warmińsko-mazurskie: Po zderzeniu z łosiem jedna osoba trafiła do szpitala

Jedna osoba jadąca autem osobowym trafiła w nocy do szpitala po tym, gdy samochód zderzył się w łosiem - podał PAP dyżurny straży pożarnej. Do wypadku doszło na drodze krajowej nr 16 w Kromerowie, między Olsztynem a Biskupcem. Łoś nie przeżył.

Do wypadku doszło w nocy w okolicach miejscowości Kromerowo między Olsztynem a Biskupcem. W okolicy nad drogą krajową nr 16 są zbudowane mosty dla zwierzyny (są obsadzone drzewami), ale łosie są tak skocznymi zwierzętami, że bez trudu pokonują przydrożne płoty i ogrodzenia.

Z łosiem, który wbiegł na DK nr 16 zderzyło się najpierw jedno auto, a następnie kolejne, które nie zdołało wyhamować. Dyżurny straży pożarnej przekazał PAP, że stan jednej z osób jadących samochodami wymagał hospitalizacji.

Na zdjęciach strażaków-ochotników z Barczewa, którzy pracowali na miejscu wypadku widać, że jeden z samochodów jest kompletnie zniszczony, ma wybitą przednią szybę i mocno powgniataną karoserię.

Łoś zderzenia z dwoma autami nie przeżył.

Łosie to duże i silne zwierzęta. Dorosły samiec, byk, może mierzyć w kłębie nawet 2 metry i ważyć ok. 750 kg. Podczas wypadków samochodowych z udziałem tych zwierząt często zdarza się, że łoś wpada długimi nogami do środka samochodu i zakleszcza się w nim.