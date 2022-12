Warmińsko-mazurskie: Policjant ratował chorego, ma uszkodzony bark

Policjant z Mrągowa w ostatniej chwili złapał młodego mężczyznę, który próbował z drugiego piętra wyskoczyć przez okno. Chorego udało się uratować, policjant uszkodził bark.

Policja poinformowała, że sierż. szt. Rafał Kossakowski przyjechał na interwencję domową w Mrągowie. Wchodząc do mieszkania policjant zauważył, że młody mężczyzna, który siedział na łóżku, podszedł do okna i je otworzył.

"Policjant natychmiast do niego pobiegł i w ostatniej chwili, gdy młody człowiek znajdował się już na parapecie zewnętrznym, policjant złapał go za nogi udaremniając mu wyskok przez okno z drugiego piętra budynku. Następnie razem z sierż. Arturem Olechnowiczem wciągnęli tego mężczyznę do mieszkania" - podała mrągowska policja i dodała, że policjant tę interwencję okupił urazem barku.

"Młody mężczyzna zmagający się z chorobą, ze względu na swój stan psychofizyczny, nie był w stanie określić, dlaczego próbował wyskoczyć przez okno. Szybka i zdecydowana reakcja policjanta być może uratowała życie młodemu mężczyźnie" - podała policja.