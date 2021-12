Warmińsko-mazurskie: Policjant złapał sąsiada, który okradł mu piwnicę

Policjant z Pisza wracając do domu na gorącym uczynku złapał sąsiada, który okradł mu piwnicę, Sąsiadowi-złodziejowi pomagali 14- i 16-latek, którzy nie wiedzieli, że uczestniczą w kradzieży.

Policjant z Pisza (woj. warmińsko-mazurskie) wracając wieczorem do domu, gdy wchodził do klatki schodowej zobaczył sąsiada, który razem z dwoma nastolatkami wynosił rzeczy z piwnicy. Policjant spojrzał na te przedmioty i wydały mu się znajome. Były to: silnik elektryczny, wędka z kołowrotkiem oraz prostownik samochodowy.

"Policjant zorientował się, że są to rzeczy należące do niego i do jego ojca, które przechowywali w piwnicy" - poinformowała policja i dodała, że policjant zawrócił i zatrzymał wszystkich trzech mężczyzn, po czym wezwał patrol.

14- i 16-latek, którzy wynosili rzeczy z piwnicy twierdzili, że pomagali znajomemu w sprzątaniu. Policja potwierdziła, że rzeczywiście tak było. "W pewnym momencie sąsiad policjanta wpadł na pomysł, że wyrwie drewnianą dyktę zabezpieczającą w drzwiach wejściowych do piwnicy sąsiada i sprawdzi, co w niej przechowuje. Kiedy zobaczył, że są tam rzeczy, które można sprzedać w lombardzie, postanowił je ukraść. Wtedy przyszli do niego nastoletni znajomi, których poprosił o pomoc w sprzątaniu. Powiedział im, że chce pozbyć się niepotrzebnych rzeczy" - podała policja.

Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem i zabrania przedmiotów o łącznej wartości 1450 zł. Sąsiadowi policjanta grozi do 10 lat więzienia.