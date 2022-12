Warmińsko-mazurskie: Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci małżeństwa spod Bartoszyc

Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci dwóch osób ze wsi Spytajny pod Bartoszycami. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna zamordował kobietę i targnął się na swoje życie - poinformował PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski.

Ciała małżeństwa znaleziono w piątek we wsi Spytajny pod Bartoszycami.

"Sprawa zaczęła się od tego, że na policję zadzwoniła córka, po którą matka miała wyjechać na dworzec. Ponieważ córka nie mogła się dodzwonić do mamy, zaniepokojona zaalarmowała policję" - powiedział PAP rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie prokurator Daniel Brodowski.

Patrol, który przyjechał na miejsce znalazł na posesji w gospodarstwie ciało kobiety, a potem, w innym miejscu, także ciało mężczyzny. "Było to małżeństwo, ale nie mieszkali ze sobą. Wstępne ustalenia wskazują, że prawdopodobnie kobieta przyjechała do gospodarstwa, by posprzątać przed świętami. W tej rodzinie dochodziło wcześniej do przemocy domowej, były w związku z tym prowadzone postępowania" - powiedział PAP prokurator Brodowski.

W weekend przeprowadzono sekcję zwłok zmarłych osób. Wykazała, że kobieta zmarła w wyniku uduszenia, zaś na ciele mężczyzny nie stwierdzono śladów, które by świadczyły, że do jego śmierci przyczyniły się osoby trzecie.

"Prawdopodobnie mężczyzna udusił żonę i targnął się na swoje życie" - powiedział PAP prokurator Brodowski zastrzegając, że postępowanie w tej sprawie jest w toku.