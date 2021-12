Warmińsko-mazurskie: Przedterminowe wybory burmistrza Korsz - 30 stycznia 2022 r.

W niedzielę 30 stycznia 2022 r. odbędą się przedterminowe wybory burmistrza Korsz (woj. warmińsko-mazurskie). Zostały one zarządzone w związku ze śmiercią dotychczasowego burmistrza Ryszarda Ostrowskiego, który pełnił tę funkcję od 2006 r.

Datę przeprowadzenia przedterminowych wyborów burmistrza Korsz wyznaczył premier Mateusz Morawiecki. Rozporządzenie w tej sprawie wraz z załączonym kalendarzem wyborczym weszło w życie w środę, a dzień wcześniej opublikowano je w Dzienniku Ustaw.

Z załącznika do tego rozporządzenia wynika, że zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej kandydatów na burmistrza ma nastąpić do północy 5 stycznia 2022 r. Do 17 stycznia poda ona do publicznej wiadomości obwieszczenia m.in. z nazwiskami zarejestrowanych kandydatów i nazwami komitetów, które ich zgłosiły. Kampania wyborcza potrwa do 28 stycznia, a głosowanie odbędzie się w niedzielę 30 stycznia, w godz. 7-21.

Przedterminowe wybory zostały zarządzone w związku ze śmiercią 5 listopada dotychczasowego burmistrza Korsz Ryszarda Ostrowskiego. Komisarz wyborczy w Olsztynie 10 listopada wydał postanowienie o wygaśnięciu mandatu burmistrza.

Ryszard Ostrowski był burmistrzem miasta i gminy Korsze od 2006 r. W wyborach samorządowych w 2018 r. - jako kandydat KWW "Porozumienie dla Korsz" - wygrał w pierwszej turze, uzyskując 52,03 proc. głosów.

Wcześniej był m.in. miejskim radnym (1994-1998), wiceburmistrzem Korsz (2000-2002) i sekretarzem urzędu miasta w Kętrzynie (2003-2004). Lokalne media podały, że zmarł po ciężkiej chorobie, od kilku miesięcy był na zwolnieniu lekarskim. Miał niespełna 60 lat.