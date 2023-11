Warmińsko-mazurskie: Przewodniczący regionalnych PO i PSL podpisali nową umowę koalicyjną

Przewodniczący regionalnych struktur Platformy Obywatelskiej Jacek Protas i PSL Gustaw Brzezin podpisali we wtorek rano nowe porozumienie koalicyjne o współpracy w samorządzie woj. warmińsko-mazurskiego. Na jego mocy nowym marszałkiem regionu ma być Marcin Kuchciński z PO, zaś PSL będzie miał w zarządzie województwa trzy stanowiska.

Dotychczasowy marszałek woj. warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin (PSL) zwolnił to stanowisko, ponieważ został wybrany senatorem z okręgu ostródzkiego. Z funkcji członka zarządu województwa odeszła także wybrana do senatu, z okręgu mazurskiego Jolanta Piotrowska (PO).

"Nowa sytuacja związana z wynikiem wyborów siłą rzeczy wymusiła zmiany w zarządzie regionu" - powiedział na konferencji prasowej Gustaw Brzezin.

Zarząd woj. warmińsko-mazurskiego jest pięcioosobowy. Dotychczas marszałkiem był przedstawiciel PSL - Gustaw Brzezin, partia ta miała także członka zarządu - Sylwię Jaskulską. Wicemarszałkami byli przedstawiciele PO: Miron Sycz i Marcin Kuchciński, Jolanta Piotrowska (PO) była członkiem zarządu województwa.

Według podpisanej we wtorek regionalnej umowy koalicyjnej to PO przejmie fotel marszałka. "Rekomendujemy na to stanowisko Marcina Kuchcińskiego" - poinformował poseł Jacek Protas i dodał, że Miron Sycz nadal będzie pełnił funkcję wicemarszałka.

Sylwia Jaskulska z PSL ma być drugim wicemarszałkiem, a członkami zarządu mają być przedstawiciele PSL: Maria Bąkowska i Bogdan Bartnicki. Bąkowska obecnie pracuje w starostwie powiatowym w Olsztynie, w przeszłości była dyrektorem gabinetu wojewody Mariana Podziewskiego (PSL). Bartnicki od wielu lat pracuje w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie, obecnie kieruje departamentem infrastruktury i geodezji.

Protas i Brzezin podkreślili, że regionalna umowa koalicyjna została parafowana przez sekretarzy generalnych obu ugrupowań i ma obowiązywać do końca kadencji samorządu województwa.

Sesja sejmiku, na której mają być wprowadzone zmiany personalne w zarządzie woj. warmińsko-mazurskiego jest planowana na godz. 12 we wtorek.