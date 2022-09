Warmińsko-mazurskie: Rozebrany most na przedzamczu w Lidzbarku Warmińskim

Do zamku biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim można się dostać wyłącznie po tymczasowych drewnianych schodach. Most, przez który do tej pory wiodła droga do zamku, został rozebrany.

Schody prowadzące do zamku usytuowane są od naroża południowo-zachodniego, od strony rzeki Łyny. "Schody są wygodne i bezpieczne" - zapewniło Muzeum Warmii i Mazur, które administruje zamkiem.

Dotychczas do zamku biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim wchodziło się przez drewniany most - ten jednak został rozebrany. Za kilka miesięcy ma być zbudowany nowy most, a w dawnej fosie m.in. będą odtworzone ogrody ostatniego z rezydujących na zamku biskupów - Ignacego Krasickiego.

Od wielu lat w Lidzbarku Warmińskim prowadzone są prace konserwatorskie i remontowe finansowane m.in. z funduszy otrzymanych z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG oraz Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W ramach tych prac zakonserwowano m.in. bezcenne XIV-wieczne polichromie na krużgankach zamkowych, od których warownię tę określa się mianem "malowanego zamku".

Zamek w Lidzbarku Warmińskim jest pomnikiem historii.

Węgiel może być jeszcze droższy? Jerzy Dudała rozmawia o sytuacji na rynku energetycznym. Zobaczcie...