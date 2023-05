Warmińsko-mazurskie: Rzecznik ZUS: przy wypełnianiu wniosków o 500 plus rodzice np. mylą pesele

Podczas elektronicznego składania wniosków o świadczenie 500 plus rodzice często mylą pesele - zamiast numeru dziecka podają swój. Poza tym zdarzają się błędy literowe i złe numery kont. Czasami wnioski o wypłatę składa oboje rodziców - poinformowała warmińsko-mazurska rzecznik ZUS.

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa warmińsko-mazurskiego Anna Grabowska przypomniała, że tylko do końca maja trwa obecny okres świadczeniowy na świadczenie 500 plus. Rodzice, którzy chcą kontynuować pobieranie świadczenia od lutego mogą składać do ZUS wnioski na nowy okres wypłacania tego świadczenia. Grabowska przypomniała, że wnioski te można składać wyłącznie drogą elektroniczną m.in. za pośrednictwem aplikacji mZUS, Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej i portalu Emp@tia.

Grabowska przyznała, że w składanych wnioskach elektronicznych pojawiają się błędy: rodzice popełniają błędy literowe, podają złe numery kont czy też w miejscu, gdzie ma być wpisany numer pesel dziecka, wpisują swój numer. "Przed wysłaniem wniosku o świadczenie 500 plus należy sprawdzić wszystkie dane. Poprawne podanie danych gwarantuje szybką wypłatę świadczenia" - podkreśliła rzecznik ZUS w Olsztynie.

Grabowska przyznała, że zdarzają się też sytuacje, kiedy dwoje rodziców wnioskuje o świadczenie na to samo dziecko. "Świadczenie otrzymuje tylko jeden z rodziców. Na przykład jeśli dwoje rodziców mieszka razem i wychowuje dziecko wspólnie, świadczenie otrzyma ten, który złożył wniosek pierwszy; z kolei jeśli rodzice nie mieszkają wspólnie, świadczenie należy się temu, z którym mieszka dziecko. Świadczenie może przysługiwać obojgu rodzicom tylko w jednej sytuacji - gdy sprawują opiekę naprzemienną. Wtedy świadczenie dzielone jest po równo - i każdy z rodziców otrzymuje 250 zł" - wyjaśniła Grabowska.

Dotychczas w warmińsko-mazurskim złożono ponad 133 tys. wniosków o kontynuację korzystania z programu 500 plus.