Warmińsko-mazurskie: S22 już przejezdna po wypadku, w którym zginęły cztery osoby

Przejezdna jest już droga S22 w okolicach Kamiennika Wielkiego (Warmińsko-mazurskie), gdzie w niedzielę zderzyły się dwa samochody osobowe - podała GDDKiA. W wypadku zginęły cztery osoby, w tym 4-letnie dziecko.

Jak informowała policja, w obu samochodach uczestniczących w tym wypadku podróżowało w sumie pięć osób. Chevroletem jechała czteroosobowa rodzina z Gdańska, a volkswagena prowadził mieszkaniec powiatu elbląskiego.

"Zginęło małżeństwo w wieku 32 lat, z 4-letnim synem. Ich roczna córka została natomiast przetransportowana do szpitala przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. W drugim aucie zginął 21-letni kierowca" - przekazał PAP Jakub Sawicki z elbląskiej policji.

Okoliczności i przyczyny tragedii wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora.

Do zderzenia pojazdów doszło dwa kilometry przed węzłem Młynary. Początkowo trasa była całkowicie zablokowana, potem wprowadzono objazdy przez Frombork i Pasłęk. Olsztyńska GDDKiA podała w komunikacie, że utrudnienia zakończyły się po ponad czterech godzinach.

Droga S22, na której doszło do wypadku, ma po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. To dawna "berlinka", czyli zbudowana w latach 30. przez Niemców autostrada prowadząca przez Elbląg do Królewca.