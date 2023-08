Warmińsko-mazurskie: Strażacy dogaszają pożar na składowisku odpadów

Strażacy dogaszają pożar plastikowych odpadów na składowisku w Siedliskach koło Ełku - poinformowała PAP Straż Pożarna. Prezes zarządu spółki, do której należy składowisko poinformował, że "doszło do samozapłonu frakcji energetycznej".

W niedzielę po południu na składowisku odpadów w Siedliskach pod Ełkiem (warmińsko-mazurskie) zapaliła się gruba na 3 metry pryzma sprasowanych, posortowanych plastikowych odpadów. Długość i szerokość pryzmy oszacowano na 15 metrów.

Dyżurny warmińsko-mazurskiej straży pożarnej poinformował w niedzielę wieczorem PAP, że pożar jest dogaszany.

Na razie nie wiadomo, czy doszło do skażenia powietrza.

Prezes Zarządu Spółki Eko-Mazury, do której należy składowisko Bartosz Detkiewicz w mediach społecznościowych zamieścił informację, że "ok. godz. 17:00 doszło do samozapłonu frakcji energetycznej, na placu magazynowym (otwartym i zabezpieczonym. Stosowne służby porządkowe zostały natychmiast powiadomione. Sytuacja jest opanowana" - zapewnił.

Pożar wybuchł na składowisku, które należy do związku międzygminnego, trafiały tu śmieci z 12 mazurskich gmin m.in. Ełku, Kowali Oleckich, czy Białej Piskiej.