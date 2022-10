Warmińsko-mazurskie: Strażacy uratowali jałówkę

Strażacy-ochotnicy ze wsi Mingajny na Warmii uratowali w sobotę jałówkę, która utknęła w studzience kanalizacyjnej - podała PAP straż pożarna.

Ważąca ok. 400 kg jałówka wpadła do studzienki kanalizacyjnej - gdy zwierzę stanęło na klapę studzienki ta zapadła się. Jałówka wpadła do dziury i utknęła w niej. Właściciele zwierzęcia poprosili o pomoc straż pożarną.

Zwierzę ze studzienki uwolnili ochotnicy z Mingajn.

"Akcja zakończyła się pomyślnie, bo zwierzę nie poraniło się, wystraszona ale zdrowa jałówka została przekazana właścicielom" - przekazał PAP dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.