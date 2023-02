Warmińsko-Mazurskie: Strażacy uratowali klacz, która utknęła w studni

Strażacy uratowali klacz, która wpadła do trzymetrowej studni we wsi Sulimy na Mazurach. Po wydobyciu na powierzchnię zwierzę o własnych siłach powróciło do stajni - poinformowała w czwartek straż pożarna.

Strażaków z Giżycka wezwał na pomoc właściciel klaczy, która wpadła do starej kamiennej studni w pobliżu gospodarstwa. Zwierzę utknęło w wąskim szybie studziennym, na głębokości ponad trzech metrów.

"Gdy strażacy przybyli na miejsce zdarzenia, właściciel poinformował, że zwierzę jest bardzo wystraszone i już dosyć zmęczone. Klacz w studni usadowiona była zadem na dnie, a głowa w nienaturalny sposób opierała się o ściany" - poinformował rzecznik warmińsko-mazurskiej straży pożarnej st. kpt. Grzegorz Różański.

Ratownicy musieli wyciąć krzewy wokół studni i usunąć konary drzew, które utrudniały dostęp do zwierzęcia. Podczas akcji użyli sprzętu do ratownictwa wysokościowego oraz ciągnika rolniczego wyposażonego w wysięgnik hydrauliczny.

Zrobili tzw. pętlę ratowniczą z pasów, które umieścili za grzbietem i pod przednimi kończynami klaczy. Głowę ustabilizowali przy pomocy linek. Udało się w ten sposób bezpiecznie wyciągnąć zwierzę na powierzchnię.

"Klacz po chwili odpoczynku o własnych siłach powróciła do stajni" - przekazał Różański.

W akcji ratowniczej w Sulimach uczestniczyły trzy zastępy, w tym jeden z wojskowej straży pożarnej.