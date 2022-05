Warmińsko-mazurskie: Synoptycy ostrzegają przed przymrozkami do -2 st.C.

Synoptycy IMGW ostrzegają przed przymrozkami, jakie mogą wystąpić w nocy z poniedziałku na wtorek na Warmii i Mazurach. Temperatura przy gruncie może spaść do ok. -2 st. C - podało w poniedziałek biuro prognoz IMGW.

Jak wskazano w komunikacie, miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do 1 st. C, przy gruncie do około -2 st. C.

Ostrzeżenie dotyczy wszystkich powiatów Warmii i Mazur: bartoszyckiego, braniewskiego, działdowskiego, Elbląga, elbląskiego, ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, iławskiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, nidzickiego, nowomiejskiego, oleckiego, Olsztyna, olsztyńskiego, ostródzkiego, piskiego, szczycieńskiego i węgorzewskiego.