Warmińsko-mazurskie: Temperatura spada poniżej zera - wieje, pada, ślisko

Spada temperatura powietrza w woj. warmińsko-mazurskim, w wielu miejscach, m.in. w Biskupcu, Rynie, Kętrzynie, czy Mikołajkach już jest minus 1 stopień. IMGW ostrzega przed zawiejami, zamieciami i śliskimi drogami oraz chodnikami. Wciąż silnie wieje.

W wieczornym komunikacie IMGW poinformował, że w warmińsko-mazurskim najsilniejsze porywy wiatru notowane są na Zalewem Wiślanym - do 95 km na godz.

"Nad resztą obszaru stacje pomiarowe licznie notują wartości od 70 km/h do 85 km/h. Nadal możliwe są porywy do 90-100 km/h. Wiatrowi towarzyszą opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, zwłaszcza we wschodniej połowie województwa, co może powodować zawieje śnieżne, a tam, gdzie pokrywa śnieżna już występuje, również zamiecie" - podali meteorolodzy.

Silnemu wiatrowi i intensywnym opadom śniegu (miejscami może spaść do 10 cm) towarzyszy spadek temperatury. "Punktowo temperatura już spadła niewiele poniżej 0°C, co może skutkować oblodzeniem mokrych nawierzchni dróg i chodników" - napisała w komunikacie IMGW. Miejscami temperatura już jest na minusie. Są to wschodnie obszary regionu, m.in. Mikołajki i Giżycko, Gołdap, Reszel, Kętrzyn, Biskupiec.

Z powodu warunków pogodowych strażacy w warmińsko-mazurskim odnotowali już ponad 1,1 tys. zdarzeń.