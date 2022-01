Warmińsko-mazurskie: Trudne warunki na drogach z związku z marznącymi opadami

Na części tras w woj. warmińsko-mazurskim mogą panować w środę rano trudne warunki w związku z marznącymi opadami - podały służby drogowe. Opady słabego deszczu ze śniegiem, powodujące gołoledź, są prognozowane na wschodzie regionu.

Krzysztof Sadzewicz z GDDKiA w Olsztynie przekazał PAP, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne, a rano we wschodniej części województwa pracuje 15 jednostek zimowego utrzymania. "W okolicach Ełku, Pisza, Gołdapi i Olecka może jeszcze występować lokalna śliskość związana z marznącymi opadami. W pozostałej części regionu drogi są czarne, mokre" - dodał.

Ślisko może być również na niektórych drogach wojewódzkich, szczególnie na odcinkach biegnących przez obszary leśne. Jezdnie są czarne, mokre, a na wschodzie regionu pokryte niewielką ilością zajeżdżonego śniegu. W środę rano na drogach tej kategorii pracowało 31 piaskarek.

"Warunki są rzeczywiście trudne, więc należy zachować ostrożność i ograniczyć prędkość. Sytuacja powinna się poprawiać wraz ze wzrostem temperatury" - przekazał PAP Ryszard Dulski z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Według prognozy IMGW, w najbliższych godzinach we wschodniej części woj. warmińsko-mazurskiego nadal będą występowały temperatury przy gruncie od minus 2 st. C do 0 st. C. "W związku z tym mogą pojawiać się miejscami opady marznące i powodujące gołoledź, słabego deszczu, deszczu ze śniegiem lub mżawki" - podano w porannym komunikacie. Dotyczy to powiatów: ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, oleckiego, piskiego i węgorzewskiego.