Warmińsko-mazurskie: Trzy osoby zginęły w wypadku, auto wpadło do rzeki

Trzy młode osoby w wieku 21, 22 i 31 lat, zginęły w nocy pod Szczytnem po tym, gdy ich auto wpadło do rzeki Sawicy. Wypadek przeżył czwarty uczestnik, jest w szpitalu - poinformowała PAP oficer prasowa policji w Szczytnie Joanna Manelska.

Do tragicznego wypadku doszło w Sędajsku na lokalnej drodze prowadzącej ze Szczytna do wsi Witówko. W okolicach mostu na rzece Sawicy do wody wpadła skoda fabia, którą podróżowały cztery osoby. Przybyli na miejsce strażacy wyciągnęli z wody trzy osoby - kobietę i dwóch mężczyzn. Mimo ich reanimowania przez strażaków przybyli na miejsce medycy stwierdzili zgon całej trójki. Zmarli mieli 21, 22 lata oraz 31 lat. Policja nie ujawnia, czy byli ze sobą spokrewnieni. Wiadomo, że wszyscy są mieszkańcami powiatu szczycieńskiego.

"Czwartego mężczyznę znaleziono kilkaset metrów od miejsca wypadku. Żyje, trafił do szpitala" - powiedziała PAP Manelska.

Ponieważ w aucie był fotelik dziecięcy strażaccy nurkowie przeszukiwali też rzekę, by sprawdzić, czy w wodzie nie ma dziecka. Okazało się, że nie podróżowało autem.

W miejscu, w którym doszło do wypadku rzeka Sawica ma ok. 1-1,2 m. głębokości. Z mostu do lustra wody także jest około metra.

"Wyjaśniamy wszelkie okoliczności tego zdarzenia, na miejscu wciąż pracuje ekipa policyjna i prokurator. W ciągu dnia wydamy w tej sprawie komunikat" - zapowiedziała w rozmowie z PAP Manelska.