Warmińsko-Mazurskie: Turysta z Niemiec ukarany mandatem za wejście na pas drogi granicznej

Ciekawski turysta z Niemiec został ukarany mandatem wysokości 100 zł za wejście na pas drogi granicznej - podała w czwartek Warmińsko-Mazurska Straż Graniczna. 53-latek tłumaczył funkcjonariuszom, że chciał zobaczyć, jak wygląda granica polsko-rosyjska.

Według informacji przekazanych przez SG patrol z placówki w Braniewie stwierdził, że na pas drogi granicznej wszedł mężczyzna. Ciekawskim turystą okazał się obywatel Niemiec.

"Urządzenia monitorujące granicę państwową zarejestrowały turystę w rejonie Zalewu Wiślanego. 53-latek tłumaczył funkcjonariuszom, że chciał koniecznie zobaczyć, jak wygląda granica polsko-rosyjska. Ciekawski turysta został ukarany 100 zł mandatem" - poinformował Warmińsko-Mazurski Oddział SG.

Straż Graniczna apeluje o zwracanie uwagi na tablice informacyjne i oznaczenia granicy państwa w czasie turystycznych wycieczek. Przekraczanie polsko-rosyjskiej granicy państwowej może się odbywać tylko w miejscach do tego wyznaczonych, tj. przejściach granicznych.

"Tym razem do przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom nie doszło, ale pamiętajmy, że za wejście na pas drogi granicznej również grozi mandat karny w wysokości do 500 zł" - przypomniała SG.

Za przekroczenia granicy państwa w miejscach do tego niewyznaczonych grożą konsekwencje karne. Takie zachowania, w zależności od okoliczności, są uznawane za przestępstwa lub wykroczenia, zagrożone karą grzywny do 500 zł lub karą pozbawienia wolności do 3 lat.