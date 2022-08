Warmińsko-mazurskie: Tydzień w regionie ciepły, ale bez upałów

Prognozy IMGW dla woj. warmińsko-mazurskiego przewidują, że tym tygodniu nie będzie fali upałów, czyli temperatur powietrza powyżej 30 stopni Celsjusza. W piątek spodziewane są przelotne opady deszczu i burze.

W poniedziałek w ciągu dnia nad regionem ma być zachmurzenie duże z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna od 20 st. C na północnym wschodzie do 25 st. C na krańcach zachodnich.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na zachodzie możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Miejscami silne zamglenie lub krótkotrwała mgła ograniczająca widzialność do 200 m.

We wtorek na Warmii i Mazurach prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 23-24 st. C. W nocy z wtorku na środę lokalnie możliwe jest silne zamglenie lub mgła ograniczająca widzialność do około 500 m.

W środę zachmurzenie ma być małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna od 26 st. C do 29 st. C. Wiatr na ogół słaby, zachodni i północno-zachodni.

Zachmurzenie małe i umiarkowane spodziewane jest również w czwartek. W tym dniu temperatura maksymalna od 27 st. C do 30 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy.

W piątek w ciągu dnia miejscami prognozowane są przelotne opady deszczu i burze. W czasie burz opady o natężeniu umiarkowanym. Temperatura maksymalna od 26 st. C do 29 st. C.

"Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zachodnich. W czasie burz możliwe porywy do 75 km/h" - prognozuje IMGW.