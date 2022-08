Warmińsko-mazurskie: Uchodźczyni z Ukrainy trafiła do szpitala; 20-latka uciekła od matki

Dwudziestoletnia uchodźczyni z Ukrainy po kłótni z matką uciekła boso z miejsca, w którym mieszkały. Dziewczyna cierpi na zespól stresu pourazowego, trafiła do szpitala.

Uciekającą boso polami dziewczynę zauważyli rolnicy, którzy w okolicach wsi Bałoszyce pracowali w polu. "Pytali ją, czy wszystko w porządku ale nie mogli z nią nawiązać kontaktu" - powiedziała PAP oficer prasowa policji w Iławie Joanna Kwiatkowska. Rolnikom w komunikacji z dziewczyną próbowała pomagać mówiąca w języku ukraińskim żona jednego z nich. Kiedy rolnicy zaproponowali dziewczynie, że odwiozą ją do gospodarstwa, w którym przebywają uchodźcy z Ukrainy, dziewczyna ponownie uciekła.

"W tej sytuacji rolnicy zaalarmowali policję" - dodała Kwiatkowska.

Policjanci, którzy szukali dziewczyny ustalili, że wspólnie z matką i innymi uchodźcami 20-latka mieszkała w gospodarstwie we wsi Bałoszyce. Dziewczyna pokłóciła się z matką i pod wpływem emocji boso wyszła z domu i poszła przed siebie. Matka przyznała, że jej córka cierpi na zespół stresu pourazowego i bardzo przeżywa to, co dzieje się na Ukrainie.

Policjanci, żeby znaleźć dziewczynę w cywilnych ubraniach patrolowali polne drogi w okolicy. "Policjanci celowo byli bez mundurów, by nie wystraszyć dziewczyny" - podkreśliła Kwiatkowska. Wezwana na miejsce karetka pogotowia zabrała młodą Ukrainkę do szpitala.