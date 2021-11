Warmińsko-Mazurskie: W Bałcynach zablokowana DK 15

Droga krajowa nr 15 jest we wtorek zablokowana w miejscowości Bałcyny, gdzie rozpoczęła się akcja podnoszenia zestawu - ciężarówki i naczepy - z rowu. Używany jest do tego specjalistyczny sprzęt, w związku z czym co najmniej przez trzy godziny trasa będzie nieprzejezdna - poinformowała PAP policja.

W nocy w miejscowości Bałcyny przewróciła się ciężarówka przewożąca beczkę, w której znajdowała się pasza.

Pojazd przez kilka godzin leżał na poboczu, teraz rozpoczęła się akcja jego podnoszenia. Ponieważ używany jest do tego duży, specjalistyczny sprzęt trasa została zablokowana.

Podróżni kierowani są na objazdy przez Iławę i Sampławę.