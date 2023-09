Warmińsko-Mazurskie: W Gietrzwałdzie odbyły się uroczystości 146. rocznicy objawień Matki Bożej

O potrzebie pilnej odbudowy wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej mówił w niedzielę podczas uroczystości 146. rocznicy objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie bp Romuald Kamiński. Wskazał, że kolejnym wyzwaniem jest konieczność ratowania właściwego oblicza życia społecznego.

W niedzielę w Gietrzwałdzie (Warmińsko-Mazurskie) pielgrzymi biorą udział w uroczystościach 146. rocznicy objawień Matki Bożej. Połączono je z dożynkami archidiecezjalnymi.

Ordynariusz warszawsko-praski bp Romuald Kamiński mówił podczas homilii na błoniach gietrzwałdzkich, że "wśród zadań z którymi musimy się zmierzyć dziś, największe wyzwanie czeka nas przy odbudowie wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej".

"Rodzina uformowana na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu spełni wszelkie oczekiwania dotyczące człowieka także w innych dziedzinach życia. Patrząc na wszelkiego rodzaju dewiacje i nieprawidłowości, jakie dotykają rodzinę na całym świecie a szczególnie w krajach bogatych i widząc, jakie to rodzi następstwa - oczywiście złe - włączmy się w dzieło naprawy tej podstawowej wspólnoty, gdzie rodzi się, rozwija i żyje człowiek"- apelował bp Kamiński.

Wskazał, że dzisiaj "zyskaliśmy wyjątkowego sojusznika dla spraw rodzinnych - to błogosławiona rodzina Ulmów".

Bp Kamiński zaznaczył, że kolejnym wielkim wyzwaniem jest "bardzo pilna potrzeba ratowania właściwego oblicza życia społecznego". "To upadająca kultura życia codziennego, politycznego, społecznego, zachowanie się w miejscach publicznych, wulgaryzm w słownictwie, brak dbałości o przyrodę, o poszanowania mienia społecznego"- mówił. "Mówmy o tym i zachęcajmy się wzajemnie do zmiany oblicza naszej codzienności"- dodał.

Podkreślił, że dzisiejsze społeczeństwa korzystają z bardzo wielu różnorodnych źródeł i nośników informacji. "To jest niewątpliwie pewna zdobycz cywilizacyjna, ale pozostając nieraz w rękach ludzi nieodpowiedzialnych i małodusznych przyczyniają się do ogromnych szkód. Niszczą, zamiast budować, oczerniają zamiast podnosić na duchu. Są powołane do tego, aby wspierać człowieka w jego drodze ku wyżynom nieba, a tymczasem sycą się triumfalnie, mogąc zniweczyć przeciwnika. A kimże on jest? Jak każdy z nas - umiłowanym Bożym dzieckiem"- wskazał bp Kamiński.

Gietrzwałd stał się słynny dzięki Objawieniom Matki Bożej, które miały miejsce dziewiętnaście lat po Objawieniach w Lourdes i trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Głównymi wizjonerkami były: trzynastoletnia Justyna Szafryńska i dwunastoletnia Barbara Samulowska. Obie pochodziły z niezamożnych polskich rodzin. Według relacji dziewczynek, Matka Boża przemówiła do nich po polsku. Objawienia gietrzwałdzkie zbiegły się z trudnym dla Polaków momentem historycznym - wpływami Kulturkampfu, silną germanizacją, ograniczeniem wpływów Kościoła katolickiego.

Według historyków kościoła, wpływ objawień na Warmii był ogromny. Nastąpiło przede wszystkim odrodzenie życia obyczajowego i podniesienie świadomości religijnej wiernych. Wielkie zmiany dokonały się w życiu społeczno-politycznym. Objawienia Matki Bożej uznano jako przebudzenie świadomości narodowej miejscowych Warmiaków i odrodzenie się ich poczucia jedności z Polakami z innych dzielnic.

autor: Agnieszka Libudzka

ali/ itm/