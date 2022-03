Warmińsko-mazurskie: W grupie 1 166 bezdomnych jest 10 dzieci

W woj. warmińsko-mazurskim na koniec 2021 roku służby socjalne doliczyły się 1 166 osób bezdomnych. "Niepokój budzi fakt, że problem ten dotyka również 10 dzieci" - stwierdzono w raporcie o bezdomności przygotowanym przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie.

Od kilku lat służby socjalne w określonym dniu liczą osoby dotknięte bezdomnością. Na podstawie tych danych Urząd Marszałkowski w Olsztynie opracował raport, w którym stwierdzono, że "szacuje się, że według stanu na 31 grudnia 2021 r. w województwie warmińsko-mazurskim liczba osób w kryzysie bezdomności wyniosła 1 166 osób".

Wskazano, że zdecydowana większość bezdomnych to mężczyźni - 1 042 osoby (co stanowi 89,37 proc.), bezdomnych kobiet doliczono się 114 (stanowi to 9,78 proc.). "Niepokój budzi fakt, iż problem ten dotyka również 10 dzieci" - czytamy w raporcie.

Według danych służb socjalnych najwięcej bezdomnych - 151 osób, przebywa w Elblągu, 80 w Olsztynie, 64 w Iławie, najmniej zaś w Lubawie i Nidzicy - po 19 osób.

W raporcie podkreślono, że w tym samym czasie realizowano 37 indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności. "W ramach realizowanego programu 10 osób podjęło terapię lub leczenie, 4 osoby podjęły zatrudnienie, 10 ukończyło pozytywnie jego realizację tj. wyszło z kryzysu bezdomności, a 503 osoby objęto kontraktem socjalnym" - czytamy w raporcie. Przypomniano w nim, że od kilku lat realizowane są projekty, które wspierają osoby bezdomne w opiece medycznej, czy wsparciu żywnościowym. Na Warmii i Mazurach działało na koniec roku łącznie 21 schronisk, noclegowni i ogrzewalni z liczbą 749 miejsc noclegowych.

Liczba osób bezdomnych w regionie od lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie. W raporcie wskazano, że w 2015 roku doliczono się w regionie 1 450 osób dotkniętych tym problemem, w 2017 roku 1 156 osób, w 2019 roku zarejestrowano 1 071 osób.

Wśród głównych powodów bezdomności wskazano rozpad rodziny, eksmisję, powrót z zakładu karnego bez możliwości zamieszkania, brak stałych dochodów, przemoc w rodzinie, brak tolerancji społecznej, uzależnienia, likwidację hoteli pracowniczych, opuszczenie domu dziecka oraz powrót ze szpitala psychiatrycznego. Wskazano, że w przypadku wielu osób występuje kilka nakładających się na siebie powodów bezdomności.