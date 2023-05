Warmińsko-mazurskie: W Radziejach będzie rozbudowana remiza, premier przekazał czek na dofinansowanie

We wsi Radzieje w powiecie węgorzewskim w przyszłym tygodniu rozpocznie się rozbudowa świetlicy strażackiej. Inwestycja o wartości 1,1 mln zł została dofinansowana z funduszy "Polskiego ładu" kwotą 850 tys. zł. Czek władzom gminy na to dofinansowanie wręczył premier.

W sobotę premier Mateusz Morawiecki odwiedził świetlicę strażacką we wsi Radzieje w powiecie węgorzewskim. Burmistrzowi Węgorzewa Krzysztofowi Kołaszewskiemu wręczył symboliczny czek na dofinansowanie rozbudowy świetlicy strażackiej w tej wsi. Inwestycja o wartości przekraczającej 1,1 mln zł dostała 850 tys. zł dofinansowania z programu "Polski ład".

"Mnie szczególnie cieszą mniejsze, lokalne inwestycje, które zmieniają życie lokalnych społeczności, miast, miasteczek, wsi takich jak Radzieje. To, że możemy zmieniać życie mieszkańców takich mniejszych miejscowości jest sensem działania rządu Prawa i Sprawiedliwości" - powiedział Morawiecki i przypomniał, że jeszcze kilkanaście lat temu w takich małych, popegeerowskich miejscowościach panowała bieda, ludzie robili zakupy "na zeszyt", a bezrobocie przekraczało 25 proc.

"To było uderzenie w godność człowieka. Proszę się zastanowić nad tym przez chwilę, skąd znalazły się środki na politykę społeczną, której wcześniej nie było. Czasami ci z elit mówią, że to ochłapy. To nie ochłapy, to ważne filary naszej polityki społecznej, z której jesteśmy dumni. Ta polityka zmieniła życie miast, miasteczek i wsi takich jak Radzieje. To dla nas powód do dumy" - podkreślał premier, zapewniając, że po wygranych wyborach rząd będzie kontynuował politykę wspierania małych miejscowości.

Morawiecki podkreślił, że z punktu widzenia małych miejscowości nawet rozbudowa remizy strażackiej jest ważną, strategiczną decyzją. Poinformował, że w ubiegłym roku strażacy-ochotnicy z Radziej wyjeżdżali do ponad 40 wypadków i 17 pożarów. "Najważniejsze są łzy bezpieczeństwa osób uratowanych z wypadków, do których OSP zdążyło dojechać" - mówił Morawiecki i nawiązując do obchodzonego przed kilkoma dniami dnia strażaka kolejny raz podziękował ochotnikom "z całej Polski, że ich pancerzem jest hart ducha".

Premier wskazał, że w gminie Węgorzewo rząd sfinansował remont sali gimnastycznej, stację uzdatniania wody, wkrótce ma być oddana nowa droga. "W takich miejscach jak to, w takim powiecie, w którym panowało niestety, panoszyło się, bezrobocie, bieda i niedostatek to są strategiczne inwestycje" - podkreślał.

Burmistrz Węgorzewa Krzysztof Kołaszewski, dziękując premierowi za odwiedzenie tak małej wsi jak Radzieje, powiedział, że ta wizyta "jest dowodem na to, że rząd nie dzieli Polski na sektory, nadając im kolejne litery alfabetu". Przyznał, że w ostatnich latach w tej gminie realizowane są inwestycje, jakich nie było od lat.

"Ostatnimi laty towarzyszy mieszkańcom też poczucie zagrożenia, choć tego głośno nie mówimy. Jako mieszkańcy odczuwamy lęk, niepokój związany z wojną na Ukrainie. Natomiast ostatnie decyzje rządu i MON co do przekształcenia pułku artylerii w brygadę artylerii, rozwinięcie etatów i uzbrojenia sprawiają, że to poczucie bezpieczeństwa bardzo wzrasta" - mówił Kołaszewski. Jak dodał, że wielu mieszkańców okolicznych wsi znalazło pracę w wojsku, które jest traktowane "jak duży zakład pracy".

Spotkanie premiera ze strażakami obserwowało wielu mieszkańców wsi - starszych, młodszych, dzieci.

Na spotkanie motorem przyjechał także ratownik medyczny, który był ubrany w mundur z naszywką legionu cudzoziemców walczących w Ukrainie. Gdy premier rozpoczął przemówienie, właściciel odpalił motocykl i kilka razy "zahałasował". Premier nie przerwał przemówienia, a po chwili motocykl umilkł.

Oficer prasowa policji w Węgorzewie Agnieszka Filipska poinformowała PAP, że policja zatrzymała dowód rejestracyjny motocykla, ponieważ policjanci, którzy obserwowali zdarzenie, uznali, że zachodzi podejrzenie, iż silnik pojazdu pracuje zbyt głośno.

"Właściciel musi pojechać na badania techniczne i jeśli przedstawi dokumenty, że pojazd jest sprawny, że pracuje jak należy, dowód rejestracyjny zostanie mu zwrócony i właściciel będzie mógł użytkować motocykl" - poinformowała Filipska. Dodała, że 47-latek, który odpalił głośno motor, podczas gdy przemawiał premier, został także pouczony.

Właściciel motoru powiedział PAP, że "celowo, w geście protestu" odpalił motor. Zapewnił, że pojazd miał aktualne badania techniczne i był sprawny.

Radzieje to mała wieś leżąca na skraju gminy Węgorzewo na Mazurach.