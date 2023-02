Warmińsko-Mazurskie: W rocznicę wybuchu wojny na Ukrainie marszałek zaprasza na koncert

W dniu rocznicy wybuchu wojny na Ukrainie, 24 lutego, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego organizuje koncert, który ma być podziękowaniem dla wolontariuszy wspierających uchodźców i pomagających walczącym. Wstęp na imprezę będzie bezpłatny.

Wicemarszałek woj. warmińsko-mazurskiego Miron Sycz poinformował PAP, że koncert zaplanowano na 24 lutego na godz. 18 w auli im. Anny Wasilewskiej. Wstęp na imprezę będzie bezpłatny. Zaśpiewa olsztyński chór Bel Canto i wystąpią dzieci z zespołu szkół z ukraińskim językiem nauczania w Górowie Iławeckim. W placówce tej uczy się wielu uczniów z Ukrainy i w ostatnim czasie dołączyło kilka kolejnych osób.

"Koncert będzie formą podziękowania za pomoc walczącej Ukrainie. Zapraszam wszystkich, który wolontariacko pomagają uchodźcom, którzy wspierali i wspierają Ukrainę" - powiedział PAP Sycz. Dodał, że zaproszenie kieruje w imieniu marszałka regionu także do samorządowców i wszystkich, którzy na co dzień pracowali, czy pracują z Ukraińcami.

"Bardzo wiele osób okazało w ostatnim roku wielkie serce dla ludzi uciekających przed wojną i walczących na wojnie. Chcemy za tę życzliwość podziękować" - podkreślił Sycz.

Obecnie w 91 ośrodkach w woj. warmińsko-mazurskim przebywa ok. 3,5 tys. uchodźców. "Mamy sporą rezerwę tych miejsc na wypadek kolejnej fali uchodźców" - powiedział PAP rzecznik prasowy wojewody Krzysztof Guzek. Dodał, że nie można wskazać, ilu uchodźców z Ukrainy usamodzielniło się w regionie po wyprowadzce z prowadzonych przez rząd, czy samorządy ośrodków. "Ci ludzie mogą sami decydować o swoim losie, wynajmować mieszkania, podejmować pracę. I robią to, co nas bardzo cieszy" - powiedział PAP Guzek.