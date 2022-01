Warmińsko-mazurskie: W sobotę ferie zimowe zacznie blisko 230 tys. uczniów z regionu

W sobotę ferie zimowe rozpoczyna blisko 230 tys. uczniów z woj. warmińsko-mazurskiego. Około 6,5 tys. z nich będzie uczestniczyć w różnych formach zorganizowanego wypoczynku – podało w środę kuratorium oświaty.

Podczas środowej konferencji prasowej w Olsztynie warmińsko-mazurski kurator oświaty Krzysztof Marek Nowacki poinformował, że z 228 tys. uczniów w regionie z zorganizowanych form wypoczynku zimowego skorzysta około 6,5 tys., czyli niecałe 3 proc. Z tego 3,5 tys. dzieci ma uczestniczyć w półkoloniach. W sumie w regionie zgłoszono 194 formy zorganizowanego wypoczynku.

Przypomniał, że jest to wypoczynek monitorowany i objęty nadzorem kuratorium. Zapewnił, że wizytatorzy będą prowadzili kontrole, a każdy sygnał o ewentualnym zagrożeniu zdrowia uczestników będzie traktowany priorytetowo.

Według kuratora przed pandemią z zorganizowanych form wypoczynku korzystało na Warmii i Mazurach zwykle około 8 tys. dzieci, a w ubiegłym roku - gdy możliwe były jedynie półkolonie - wypoczywało na nich około 2 tys. dzieci.

"Zdecydowana większość dzieci i młodzieży przebywa w okresie wypoczynku zimowego w domach. Ich odpoczynek odbywa się w warunkach podwórkowych, naturalnym środowisku, w którym dzieci funkcjonują razem z rodzicami" - zaznaczył.

Podczas konferencji w urzędzie wojewódzkim w Olsztynie przedstawiono informacje o działaniach służb związanych z zapewnieniem bezpiecznych ferii, w tym o zasadach bezpieczeństwa nad jeziorami.

Jak ocenił wojewoda Artur Chojecki, w tym roku działania trzeba siłą rzeczy skupić wokół ochrony dzieci i młodzieży przed skutkami pandemii. Przypomniał, że najlepszym zabezpieczeniem przed ciężkim przebiegiem choroby są szczepienia.

"Dbajcie o te podstawowe zasady bezpieczeństwa epidemicznego: dystans, dezynfekcja, maseczka. To jest minimum, o które każdy jest w stanie zadbać" - zaapelował do rodziców i wychowawców.

Wojewódzki inspektor sanitarny w Olsztynie Janusz Dzisko mówił, że podczas ferii wiele osób trafi w inne środowisko, więc - ze względu na liczbę zakażeń związanych z piątą falą epidemii - należy rygorystycznie przestrzegać zasad, żeby ograniczyć możliwość szerzenia się infekcji.

Przyznał, że z powodu sytuacji epidemicznej zalecałby pozostanie w czasie ferii w środowisku domowym, ale wie, że jest to trudne, bo wiele osób czeka na możliwość, żeby pojechać np. w góry na narty.

Dlatego, podkreślał, w takich sytuacjach należy stosować się do obowiązujących zasad sanitarnych. "Jeśli podejrzewamy u dziecka infekcję, to nie powinno ono jechać. Jeżeli podróżujemy środkiem transportu, w którym jest spora grupa młodych ludzi i trudno zachować dystans, to powinny być maseczki" - przypomniał.

Dzisko zachęcał również, żeby zimowiska czy półkolonie miały formę bańki, w której ogranicza się kontakty z osobami z zewnątrz. Przypomniał, ze szczegółowe wytyczne dotyczące wypoczynku zimowego są dostępne m.in. na stronach Ministerstwa Zdrowia i sanepidów.

Dzieci i młodzież z woj. warmińsko-mazurskiego - podobnie jak z woj. podlaskiego - odpoczywać będą w terminie od 22 stycznia do 6 lutego.