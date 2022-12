Warmińsko-mazurskie: Węgorzewo świętuje urodziny pastora i botanika Jerzego A. Helwinga

W czwartek przypada 356 rocznica urodzin najsłynniejszego mieszkańca Węgorzewa, luterańskiego pastora i botanika Jerzego Andrzeja Helwinga. Z tej okazji przed Muzeum Kultury Ludowej w tym mieście zostaną odsłonięte rzeźby przedstawiające Helwinga i króla Stanisława Leszczyńskiego.

Jerzy Marek Łapo z węgorzewskiego muzeum wyjaśnił, że odsłonięcie rzeźb dwóch postaci ma przypominać o pastorze Helwingu i jego najzacniejszym gościu, polskim królu Stanisławie Leszczyńskim. Leszczyński dwukrotnie, w latach 1734 i 1736, w Węgorzewie chronił się przed przeciwnikami politycznymi.

"Obaj z całą pewnością toczyli długie dysputy. Wiemy, że Leszczyński kupił od Helwinga jego kolekcję skamieniałości" - powiedział PAP Łapo.

Andrzej Jerzy Helwing był luterańskim pastorem, który interesował się wieloma dziedzinami nauki, m.in. filozofią, czy historią, ale jego szczególnie uwielbianą pasją była przyroda miejsca, w którym żył. Helwing wykonał zielniki, w których opisał setki gatunków roślin, zbierał skamieliny. Leczył też ludzi, gdy przez teren ówczesnych Mazur, na początku XVIII w., przechodziła dżuma. Pastor Helwing leczył ludzi i grzebał zmarłych, a by się samemu nie zarazić m.in. odkażał ręce spirytusowym wyciągiem korzenia dzięgla, natomiast swoje ubrania - ziołowym dymem.

Rzeźby, które ustawiono przed muzeum zostały wykonane w naturalnej wielkości z cementu rzeźbiarskiego, a pokryte są opiłkami brązu. Ich autorem jest Piotr Bogdaszewski. Postać pastora Helwinga trzyma w rękach zaobrączkowanego szczupaka.

"Zaobrączkowana ryba nawiązuje do historii, której autorem był patron i mecenas Helwinga - Ludwik von Rauter, właściciel majątku Rydzówka nad jez. Rydzówka, który swego czasu kazał założyć na głowę dużego szczupaka miedziany pierścień i wpuścić rybę do Mamr. Chciał sprawdzić, czy aby nie wypłynie on na Rydzówce, co świadczyłoby o podziemnym połączeniu obu jezior. Ku zdumieniu wszystkich, wkrótce z Rydzówki rybacy wyłowili szczupaka z miedzianym pierścieniem. Z całą pewnością Helwing musiał się podzielić tym wydarzeniem z królem Leszczyńskim" - powiedział PAP Łapo.

W węgorzewskim muzeum można oglądać m.in. wystawę poświęconą kompleksowi jeziora Mamry.