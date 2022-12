Warmińsko-mazurskie: Wszystkie drogi przejezdne, najzimniej w okolicach Elbląga

Wszystkie drogi - krajowe i wojewódzkie - w woj. warmińsko-mazurskim są w piątek rano przejezdne, tyle, że na trasach wojewówdzkich miejscami jest ślisko. Najzimniej, minus 13 stopni C., jest w okolicach Elbląga.

Dyżurni drogowych punktów informacyjnych w GDDKiA i zarządzie dróg wojewódzkich w Olsztynie poinformowalli PAP, że sprzęt do odśnieżania nie pracuje w piątek na żadnej trasie - od dwóch dni w regionie nie padał śnieg. Drogi krajowe są czarne mokre lub czarne suche - wszystkie przejezdne.

Stan dróg wojewódzkich zależy od regionu: na południowym-zachodzie w okolicy Nowego Miasta Lubawskiego, czy Ostródy trasy także są czarne mokre. Tam, gdzie na początku tygodnia intensywnie padał śnieg tj. na północy regionu, np. w Bartoszycach drogi miejscami są śliskie, leży na nich warstwa trudnego do usunięcia zbitego, zajeżdżonego śniegu. Na wielu drogach wojewódzkich w regionie są na drogach wyjeżdżone dwa czarne pasy - reszta jezdni jest biała.

Minionej nocy najzimniej było w okolicach Elbląga, gdzie nad ranem temperatura spadła do minus 13 stopni C., w Olecku i Gołdapi jest minus 9 stopni C.