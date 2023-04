Warmińsko-Mazurskie: Zakończenie poszukiwań na jez. Skarlińskim; nie odnaleziono mężczyzny

Strażacy zakończyli w niedzielę wieczorem akcję poszukiwawczą na jez. Skarlińskim w powiecie nowomiejskim. Nie odnaleźli mężczyzny, który zaginął po wywrotce łodzi wiosłowej - podał PAP rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków st. kpt. Grzegorz Różański.

Poszukiwania trwały od wczesnego popołudnia w niedzielę, gdy łódź wiosłowa z trzema mężczyznami wywróciła się na akwenie.

Jak podawali strażacy, o 12.19 otrzymali zgłoszenie o wywróconej łodzi i dryfujących na powierzchni wody dwóch osobach. Na miejsce skierowano Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wodno-Nurkowego z Iławy.

Dwie osoby zostały podjęte z wody. Jedna była przytomna, drugą reanimowano, w efekcie czego przewrócono u niej czynności życiowe. Mężczyznę zabrano do szpitala. Trzeci z mężczyzn był poszukiwany. Na miejscu pracowała Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego z Iławy. Do poszukiwań skierowano też z Olsztyna specjalistyczną grupę z sonarem, by wspomóc strażaków na miejscu.

Rzecznik strażaków podał, że na głębokości 10 metrów strażacy odnaleźli łódź; poszukiwanej osoby nie odnaleziono. O zmroku strażacy zakończyli działania.

Rzeczniczka z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim asp. Ludmiła Mroczkowska potwierdziła PAP, że na łodzi wiosłowej byli trzej mężczyźni w wieku ok. 30 lat, spoza powiatu nowomiejskiego. Przyjechali nad jezioro rekreacyjnie.